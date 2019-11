Portugal leva equipa feminina ´mínima´ ao Europeu de crosse

Assim, a prova principal feminina do Europeu, que se vai realizar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 08 de dezembro, só vai contar com Dulce Félix, Salomé Rocha e Susana Francisco, segundo a convocatória hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

De resto, haverá equipas completas em absolutos masculinos, estafeta mista e nos dois setores de sub-20 e sub-23, para um total de 37 atletas.

A equipa feminina fica `desfalcada` de Catarina Ribeiro, Inês Monteiro, Jéssica Augusto e Sara Moreira, por lesão ou por terem agendado para esta altura do outono maratonas para conseguir marca de qualificação olímpica.

Dulce Félix, que já participou oito vezes na competição, somando quatro medalhas individuais (duas de prata e duas de bronze), é a mais cotada da equipa, enquanto Salomé Rocha é a que tem mais presenças nestes campeonatos, nove, tendo como melhor um sétimo lugar em 2012.

Susana Francisco, que já tem uma presença em absolutos e uma na estafeta mista, `ganhou` o lugar ao ser primeira, no domingo, nas provas de observação realizadas em Lisboa, acabando por `beneficiar` da forte ausência da selecionadas e pré-selecionadas.

Entre os seniores masculinos, Miguel Marques (seis presenças) e André Pereira (cinco) são mais experientes. Os pré-selecionados Samuel Barata e Rui Pinto não vão e a equipa ficará completa com Rui Teixeira (que estava pré-selecionado), Hugo Almeida, Paulo Barbosa e Luís Saraiva.

Também a estafeta mista sofreu alterações - Marta Pen declinou a seleção e abriu lugar a Patrícia Silva, que se junta aos três qualificados no crosse de Amora, ou seja Salomé Afonso, Paulo Rosário e Luís Monteiro.

É nos sub-20 que Portugal tem as melhores hipóteses, com Mariana Machado, com excelentes resultados em Espanha em absolutos, e Etson Barros, também com uma série de excelentes provas neste início de época.

Rúben Amaral, Miguel Ribeiro, Miguel Moreira, Duarte Gomes e Nuno Pereira, e Lia Lemos, Bárbara Neiva, Mónica Silva, Cátia Pereira e Camila Gomes completam as equipas de juniores.

A seleção sub-23 feminina integra Joana Ferreira, Beatriz Rodrigues, Manuela Martins, Sara Duarte, Lília Martins e Sara Monteiro. Na masculina, estão Isaac Nader, Alexandre Figueiredo, Ricardo Ferreira, Cristiano Borges, Jorge Moreira e Filipe Vitorino.