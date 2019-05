Portugal leva perto de uma centena de atletas aos Jogos Europeus

Lusa Comentários 21 Mai, 2019, 20:13 / atualizado em 21 Mai, 2019, 20:15 | Outras Modalidades

O total da missão de Portugal para Minsk, hoje tornado público pelo Comité Olímpico de Portugal, é de 98 atletas e 13 modalidades, em linha com os que em 2015 foram ao Azerbaijão, ou seja 101 atletas e 14 modalidades.

Para a capital da Bielorússia, as expetativas voltam a ser fixadas na conquista de uma dezena de medalhas - em Baku, foram dez, das quais três de ouro, quatro de prata e três de bronze.

Dos campeões de há quatro anos, regressam à equipa os mesatenistas João Geraldo, Marcos Freitas e Tiago Apolónia e a judoca Telma Monteiro.

Fernando Pimenta (canoagem) e João Costa (tiro) são os que conseguiram prata que regressam, tal como a seleção de futebol de praia e Beatriz Martins, que chegaram ao bronze.

As modalidades representadas são atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

Os Jogos Europeus realizam-se de 21 a 30 de junho, na capital da Bielorrússia.

Quanto aos Jogos Europeus da Juventude EPC, que se realizam na cidade finlandesa de Pajulahti, de 25 a 30 de junho, Portugal estará com 31 atletas.

A seleção portuguesa participará em seis modalidades, nomeadamente atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, boccia, goalball, natação e ténis de mesa.