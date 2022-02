Portugal, mais uma final no futsal

A Espanha entrou "a todo o gás" nesta meia-final, em Amesterdão, e aos 17 segundos viu-se em vantagem no marcador (1-0), num golo de Raúl Gomes.



Neste primeiro período, a Espanha continou a ameaçar, mas foi Portugal a dispor de pelo menos duas chances claras de golo. O ritmo de jogo decorreu a nível elevado, Portugal pressionou e procurou mais intensamente o empate. Os remates diretos de André Coelho nas bolas paradas iam assustando os espanhóis, que, num lance estudado, fizeram o 2-0, por Chino. Portugal ainda teve hipótese de reduzir, mas a bola não quis entrar após alguns devios e remates.



Na segunda parte, mais do mesmo. Portugal a insistir nos ataques, os espanhóis a espreitar o contra golpe ou a eficácia nas bolas paradas.



A meio deste segundo tempo, o golo de Portugal. Bruno Coelho concretizou um penálti e ressuscitou a esperança portuguesa. E isso aconteceu pouco depois, com Zicki a rematar com sucesso para o 2-2.



Portugal estava "endiabrado" e teve chances para passar para a frente do marcador, mas a finalização e a falta de sorte evitaram a vantagem portuguesa.



A cinco minutos do final, a presença na final de domingo podia ser decidida a qualquer momento. Maiores precauções defensivas de parte a parte. Os rivais ibéricos preparavam assim mais um prolongamento ao mais alto nível. No entanto, Zicki fez o 3-2 a pouco mais de 1 minuto do apito final.







O campeão europeu e mundial volta,deste modo, a estar presente num palco de uma final de uma grande competição, no qual vai defrontar a Rússia, vencedor do jogo com a Ucrânia.





A final do Euro2022 está marcada para domingo, às 16:30, em Amesterdão, enquanto o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, entre espanhóis e ucranianos, joga-se no mesmo dia e no mesmo local, às 13:30.