Portugal Masters: Danny Willett será o padrinho do Pro-Am

RTP 19 Set, 2017, 18:21 | Outras Modalidades

O Pro-Am, que junta praticantes amadores convidados às estrelas profissionais que nos visitam, inicia-se às 7h30, com saídas dos buracos 1 e 10 do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.



Há equipas de quatro jogadores (3 amadores e 1 profissional) com convidados do Turismo de Portugal, European Tour, Federação Portuguesa de Golfe, Dom Pedro Golf, Vilamoura World, SIC Notícias, Rolex, Emirates, Anantara Vilamoura, BPI, UNICER, SportTV, The Golf Channel, Quinta da Marka, Audi, ET Suppliers, U.Com, JCDecaux e Golf Breaks.



Com 22 equipas de manhã e 23 formações à tarde, haverá um dia preenchido em Vilamoura e prevê-se que a cerimónia de entrega de prémios possa começar por volta das 19h30, junto à piscina do Hotel Anantara Vilamoura.