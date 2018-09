Portugal Masters: Garcia estreia-se na companhia do campeão em título

Lusa Comentários 20 Set, 2018, 08:54 | Outras Modalidades

O jogador natural de Borriol e Bjerregaard, que regressa a Portugal para defender o único título conquistado no European Tour, iniciam a primeira volta às 8:30, na companhia do inglês Matt Wallace, vencedor do Open de Portugal em 2017 e que, desde então, já conquistou mais três títulos, no India Open, BMW International Open e Made in Denmark, no início de setembro.



Outro trio de luxo é composto pelo inglês Danny Willett - vencedor do Masters em 2016 -, o irlandês Padraig Harrington - capitão da equipa europeia da Ryder Cup e detentor de três títulos do Grand Slam (The Open em 2007 e 2008 e PGA Championship em 2008) - e o chinês Ashun Wu - campeão do KLM Open, no último domingo -, que arrancam para a ronda inaugural às 13:40.



Entre os portugueses, o amador Vítor Lopes será o primeiro a entrar em ação, às 8:10, logo seguido de João Ramos às 9:00 e Tomás Gouveia às 9:30.



Ricardo Melo Gouveia, que em 2017 alcançou o quinto lugar no Portugal Masters, a melhor classificação de sempre de um português no evento organizado pelo European Tour, tem saída agendada para as 13:10, juntamente com o argentino Angel Cabrera (campeão do US Open em 2007 e do Masters em 2009) e o espanhol Jorge Campillo.



Tiago Rodrigues, João Carlota, Miguel Gaspar, Tomás Santos Silva, Ricardo Santos, Tiago Cruz e o amador Afonso Girão são os restantes representantes nacionais e entram em ação a partir das 12:40 no traçado de Vilamoura.