Portugal Masters: Lucas Herbert resiste e mantém-se isolado na liderança

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 17:16 | Outras Modalidades

Herbert partiu para a terceira volta no comando, juntamente com Eddie Pepperell e Oliver Fisher mas, graças às 64 pancadas registadas hoje (-7), isolou-se na frente com um total de 194 (-19) e deixou o inglês Tom Lewis a dois 'shots' de distância, no segundo lugar.



Pepperell, por sua vez, não conseguiu melhor que 68 pancadas na penúltima volta e, com um agregado de 198 'shots', partilha a terceira posição do 'leaderboard' com o sueco Marcus Kinhult.



Num dia em que o European Tour recorreu à medida de aplicar um duplo 'cut' em torneios com um 'field' demasiado extenso, e que esta época só foi aplicada em duas ocasiões anteriores (no Irish Open e Porsche European Open), Ricardo Santos não conseguiu o apuramento para a última ronda, ao totalizar 213 pancadas (+4).



Já Ricardo Melo Gouveia, embora tenha cedido na corrida pelo título, segue em prova e, após um terceiro cartão de 70 pancadas para um agregado de 2013 (-10), mantém-se no top-20.