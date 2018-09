Portugal Masters: Melo Gouveia conquista `top 10` em Vilamoura

Lusa Comentários 23 Set, 2018, 17:41 | Outras Modalidades

Melo Gouveia, de 27 anos, procurava melhorar o quinto lugar conquistado há um ano, a melhor classificação de sempre de um português no evento do European Tour, mas a última volta em 66 pancadas (cinco abaixo do par) e o agregado de 269 (-15) só chegaram para a sétima posição.



"Foi mais um bom domingo aqui no Portugal Masters. Nos primeiros nove buracos, não estava a meter 'putts', mas, senti que se continuasse paciente, os 'putts' acabariam por entrar e foi o que aconteceu. Consegui fazer mais um 'birdie' nos segundos nove e depois no 17 fiz um grande 'eagle'. Foi pena no buraco 18 não ter conseguido meter o 'putt' para 'birdie', mas, no geral, foi uma grande semana e estou bastante contente", explicou o algarvio.



Depois de uma terceira ronda menos produtiva, com apenas uma pancada abaixo do par, o profissional português recuperou o bom nível de jogo exibido nas duas primeiras jornadas e registou no último cartão quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), nos buracos 2, 3, 12 e 15, um 'eagle' (duas abaixo), no 17, e um 'bogey' (uma acima), no 7, para deixar o 132.º lugar e aproximar-se do 'top 100' da 'Race to Dubai', que lhe permitirá poder manter-se no European Tour na próxima temporada.



"Foi uma semana incrível. Estou muito contente e espero que isto me ajude para o final da época. Há qualquer coisa especial neste torneio, que faz com que o meu jogo fique bastante melhor de um momento para o outro", disse o profissional português, atribuindo parte do mérito "ao apoio do público e a algumas alterações com a equipa técnica que fizeram diferença".



Graças ao prémio de 46.320 euros e dos 69.750.00 pontos amealhados em Vilamoura, Ricardo Melo Gouveia parte para o Alfred Dunhill Links Championship, na Escócia, com níveis de confiança reforçados e maiores probabilidades de assegurar a continuidade na primeira divisão do golfe europeu, pelo quarto ano consecutivo, desde que se estreou em 2016.