Portugal Masters: Melo Gouveia diz estar otimista e preparado mentalmente

Lusa Comentários 19 Set, 2018, 18:39 | Outras Modalidades

"Tive de fazer algumas mudanças técnicas. Estou bastante melhor a nível mental e preparado para esta edição do Portugal Masters", avançou o profissional da Quinta do Lago que, em 25 torneios do European Tour disputados esta época, falhou o ‘cut' em 14 e regista como melhor classificação o 31.º lugar, empatado, no HNA Open de France, no início de julho.



Depois de falhar os derradeiros 36 buracos nos últimos dois torneios do European Tour, no Omega European Masters e no KLM Open, Melo Gouveia chega a Vilamoura na 132.ª posição na ‘Race to Dubai' e a precisar de uma boa exibição para tentar integrar o top-100 e assim lograr manter-se na primeira divisão europeia na próxima época.



"Tem havido um bocado de inconsistência na minha época. Há sempre um ou outro ‘tee shot' que é bastante penalizante e acaba por aparecer um ‘duplo-bogey' ou ‘triplo-bogey', mas estive a trabalhar nestes últimos dias. E, a nível técnico, era uma questão de alinhamento", explicou o algarvio, de 27 anos, garantindo que "só essa pequena alteração tem feito uma grande diferença em termos de treino".



Há um ano Ricardo Melo Gouveia concluiu o Portugal Masters no quinto lugar, empatado com o compatriota Filipe Lima, e alcançou a melhor classificação de sempre de um português no torneio organizado pelo European Tour, pelo que está confiante numa boa exibição no Algarve, onde "o apoio do público português vai ajudar", defende, "a dar a volta aos maus resultados".



"Estou bastante positivo, até mais do que estava nas últimas semanas. Tive uma boa conversa com o meu treinador e a minha equipa técnica. Temos um plano traçado sobre aquilo que temos de fazer, para estarmos melhor preparados para cada torneio", confessou o português, que vai ter como ‘caddie' o pai Tomás Melo Gouveia.



Se em 2017 as quatro voltas ao traçado de Vilamoura (Par 71) foram concluídas com um agregado de 14 pancadas abaixo do Par, hoje Melo Gouveia defende que os resultados da 12.ª edição do Portugal Masters podem não ser tão baixos, atendendo às alterações efetuadas.



"O campo está mais complicado. A mudança dos ‘roughs' torna a nossa tarefa bastante mais difícil se falharmos o ‘fairway'. O ‘tee shot' vai ser mais importante do que o normal. Prefiro assim, porque não vai ser tanto só o ‘putt' a decidir o torneio, vai ser também o jogo comprido, que normalmente é o meu forte. Espero conseguir ter essa parte do jogo afinada e sair daqui com um resultado melhor ainda do que o do ano passado", frisou o jovem profissional.