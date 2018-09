Portugal Masters: Melo Gouveia é o terceiro português a entrar em ação

Lusa Comentários 21 Set, 2018, 09:37 | Outras Modalidades

O algarvio, que em 2017 alcançou o quinto lugar, a melhor classificação de sempre de um português no evento do European Tour, que distribui dois milhões de euros em prémios, tem saída marcada para as 08:30, no ‘tee' do buraco 10.



Tomás Santos Silva, o outro representante nacional a jogar abaixo do par do campo, com uma volta inaugural de 68 pancadas, inicia a segunda ronda às 08:30, no ‘tee' do buraco 1, logo depois de Afonso Girão, às 07:40, e Miguel Gaspar, às 08:00.



Dos nove portugueses em prova, só Vítor Lopes, João Ramos e Tomás Melo Gouveia entram em ação após as 13:10.



O australiano Lucas Herbert, por sua vez, inicia a defesa da liderança do Portugal Masters às 09:20, no buraco 1, integrado na mesma formação que o profissional português Tiago Cruz.



Shane Lowry, campeão em 2012 e que está a uma pancada do líder, parte para segunda volta às 08:50, enquanto os também britânicos Matt Wallace e Eddie Pepperell, igualmente segundos, só jogam a partir das 13:30, tal como o espanhol Sergio Garcia e Lucas Bjerregaard, o campeão em título.