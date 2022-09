Portugal na final da Liga Europeia de futebol de praia em busca do "tetra"

A equipa das `quinas` procura agora o quarto título consecutivo e um inédito `tetra`, na final, no domingo, frente à Suíça, vencedora em 2012, e que na outra meia-final bateu a Espanha, com cinco troféus, por 8-5.

Frente à Itália, campeã em 2005 e 2018, Léo Martins colocou os lusos na frente aos cinco minutos, contudo o guarda-redes Casapieri empatou aos sete, fazendo o 1-1 com que terminou o primeiro período.

Miguel Pintado, com golo aos 19, e Bê Martins, com tento aos 22, colocavam os lusos na frente no arranque do terceiro período.

Portugal era mais forte e Léo Martins consumou o `hat-trick`, com golos aos 25 e 28 minutos, sendo que Rui Coimbra também já tinha marcado, aos 27.

Os transalpinos marcaram aos 31 e 35, contudo Miguel Pintado também `faturou` aos 31, `bisando`, e Bê Martins apontou igualmente o seu segundo aos 36, consumando o resultado expressivo em favor dos lusos.

Portugal foi campeão da Europa em 2002, 2007, 2008, 2010, 2015, 2019, 2020 e 2021.

Horas antes, na competição feminina, Portugal perdeu 4-1 com a Espanha e vai disputar o terceiro lugar, frente á Ucrânia, tendo já assegurado o melhor registo de sempre, depois do quinto posto na primeira edição.