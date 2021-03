Portugal na máxima força no Europeu de judo

A seleção, sem 'baixas' e na máxima força, foi hoje divulgada, a um mês da competição que vai decorrer no Altice Arena e que constituirá a última grande oportunidade de conquistar o apuramento para o torneio olímpico de Tóquio, em que Portugal tem oito atletas em posição de apuramento.



Há um ano, Telma Monteiro (-57 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) conquistaram as medalhas lusas, uma de prata e duas de bronze, e são novamente a principal aposta portuguesa para o pódio.



Aos 35 anos, e já pentacampeã continental, chega a esta fase como 10.ª do 'ranking', em lugar de qualificação olímpica. Rochele Nunes, 12.ª, e Jorge Fonseca, quarto, também estão 'virtualmente apurados' para Tóquio2020.



Menos 'seguro' está Anri Egutidze (20.º nos -81 kg), enquanto nos -48 kg há duas portuguesas elegíveis, sendo que só poderá ser olímpica uma - Catarina Costa leva vantagem, já que é oitava, enquanto Maria Siderot é 25.ª.



Também em posição olímpica, nas contas atuais, está Joana Ramos (24.ª nos -52 kg). Já Barbara Timo está 'confortável', com o 12.º lugar nos -70 kg, o mesmo se podendo dizer de Patrícia Sampaio, 14.ª nos -78 kg.



A qualificação olímpica termina a 28 de junho, mas o Europeu é dos torneios que mais pontos dá para essa lista.