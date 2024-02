Portugal nas finais de trampolim individual e sincronizado da Taça do Mundo de Baku

No trampolim individual masculino, Pedro Ferreira foi sexto nas meias-finais, com 58.940 pontos, e Gabriel Albuquerque oitavo (58.520), garantindo ambos presença na final, agendada para domingo.



Pedro Ferreira vai também marcar presença na final de trampolim sincronizado, juntamente com Diogo Abreu, depois de a dupla ter terminado a última fase de qualificação em terceiro lugar, com 50.380 pontos.



Portugal garantiu tambem presença nas finais masculina e feminina de tumbling, nas quais participarão Vasco Peso, Gonçalo Nunes, Mariana Cascalheira e Margarida Agostinho.