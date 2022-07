Portugal nas `meias` da etapa checa da Liga Mundial de basquetebol feminino 3x3

Depois do triunfo de sexta-feira no Grupo D, após vitórias sobre a equipa Ulaanbaatar Amazon, da Mongólia (10-8, após prolongamento), e a República Checa (15-14), a formação lusa, a cumprir a estreia em 2022, manteve o registo 100% vitorioso.



Apesar de ter desperdiçado vários lançamentos fáceis debaixo do cesto, a formação lusa, muito bem em termos defensivos, derrotou as helvéticas, num embate em que chegou a estar a perder por três pontos (2-5).



Emília Ferreira foi a melhor marcadora lusa, com seis pontos, enquanto Joana Soeiro e Laura Ferreira contribuíram cada uma com três e Josephine Filipe apenas marcou um, num embate em que desperdiçou os sete ‘tiros’ de campo tentados.



A formação das ‘quinas’ dominou as tabelas (24 ressaltos, contra 17) e acertou 13 de 41 lançamentos, enquanto as suíças marcaram oito de 24.



Nas meias-finais, Portugal, 12.º e último do ‘ranking’, vai defrontar, a partir das 12:40 (em Lisboa), a Espanha, líder da hierarquia, que no primeiro encontro dos ‘quartos’ superou a Turquia por 21-4.



No basquetebol 3x3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, realizados em 2021 devido à pandemia da covid-19, os lançamentos ‘triplos’ valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.