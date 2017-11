Portugal nas "meias" femininas dos Europeus de padel

Mário Aleixo - RTP 16 Nov, 2017, 07:58 / atualizado em 16 Nov, 2017, 07:58 | Outras Modalidades

No primeiro encontro, Margarida Fernandes e Helena Medeiros venceram Tia Norton e Karen Hazzard, por 6-0 e 6-1, seguindo-se o triunfo de Sofia Araújo e Kátia Rodrigues sobre Zuzka Patacho Herrero e Hanna Maddock, por 6-1 e 6-0, antes de Diana Silva e Marina Afonso fecharem o confronto com uma vitória por 6-0 e 6-0 sobre Liz Anne Wilson e Shoko Okamura.



Portugal concluiu assim o Grupo A em primeiro lugar, à frente da Holanda e da Grã-Bretanha, ficando a aguardar para saber quem será o seu adversário.



"Já estamos nas meias-finais e isso é uma boa motivação porque o objetivo era passar em primeiro", disse Kátia Rodrigues, para quem encontrar França seria um desafio. "Fizemos uma boa exibição e serviu para ganhar um bocadinho mais de ritmo para os próximos encontros que vão ser cada vez mais complicados. Mas as sensações são ótimas", acrescentou.

Seleção masculina em bom plano

No setor masculino, a seleção portuguesa bateu as congéneres da Áustria e da Grã-Bretanha. ambos por 3-0, e qualificou-se para os quartos-de-final, depois de assegurar o primeiro lugar do grupo D.



Frente aos austríacos, Miguel Oliveira e Tiago Santos ganharam o primeiro encontro, batendo Gustavo Schodlbauer e Robert Neuwirth, por 6-0 e 6-1, ao passo que Diogo Schaefer e Francisco Neves derrotaram David Simon e Matthias Ederer, por duplo 6-1, e João Bastos e Vasco Pascoal fecharam frente a Kristopher Sotiriu e Dominik Bierent, com os parciais de 6-2 e 6-1.



Contra a Grã-Bretanha, Miguel Oliveira e Diogo Rocha venceram Richard Brooks e Christian Murphy, por duplo 6-2, antes de Francisco Neves e Diogo Schaffer baterem Graeme Darlington e Oliver White, por 6-4 e 6-3, e de Pedro Plantier e Tiago Santos derrotarem John Leach e Ryan Wyatt, por 6-3 e 6-2.



"Estamos com a sensação de dever cumprido. Éramos favoritos no nosso grupo e sentimos que cumprimos a nossa missão. E amanhã teremos novo desafio, no caso com a Suécia", afirmou Diogo Rocha, assumindo que a seleção tem o objetivo de "chegar à final".



Na quinta-feira, a partir das 18h30, Portugal discute com a Suécia a presença nas meias-finais.



Nos quartos-de-final da competição por pares, vão estar em ação as duplas Sofia Araújo/Kátia Rodrigues, Filipa Mendonça/Ana Catarina Nogueira, João Bastos/Vasco Pascoal e Miguel Oliveira/Diogo Rocha.