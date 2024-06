Portugal nas meias-finais da etapa de Hamburgo do Europeu de râguebi `sevens`

Portugal perdeu com a Irlanda por 24-14 no último encontro da fase de grupos, mas já estava apurado para os quartos de final, nos quais venceu a Geórgia por 21-14.



Face às derrotas de Bélgica, Itália e da própria Geórgia nos quartos de final, Portugal já garantiu, no mínimo, um lugar entre as três melhores seleções não residentes do Circuito Mundial, o que assegura a participação, no próximo ano, no torneio de apuramento para as World Rugby Sevens Series.



Os ‘lobos’ vão defrontar nas meias-finais a Irlanda, seleção contra a qual perdeu hoje no último encontro do Grupo B, apesar dos ensaios de José Lima e Vasco Durão, ambos transformados por Manuel Vareiro.



Frente à Geórgia, ‘assinaram’ os toques de meta o próprio Vareiro (que transformou os três ensaios deste encontro), assim como João Vaz Antunes e Rodrigo Freudenthal.



No torneio feminino, Portugal vai disputar o nono lugar com a Itália, após perder hoje o último encontro da fase de grupos, com a Irlanda, por 17-7, e derrotar a Turquia, por 27-0, nas meias-finais do apuramento do nono ao 12.º lugar.



Maria João Costa fez o único ensaio das ‘lobas’ frente às irlandesas, transformado por Cátia Almeida, enquanto Raquel Santos, Inês Marques, Maria João Costa, Antónia Martins e Mariana Santos ‘faturaram’ frente às turcas, com uma transformação de Inês Spínola.



As portuguesas defrontam a Itália, no domingo, para tentarem assegurar a manutenção no Europe Championship.



Uma vitória assegura, desde logo, a manutenção, mas, em caso de derrota com as transalpinas, Portugal evita a queda para o Trophy se a Turquia perder com a Ucrânia ou, em caso de vitória das turcas, se conseguir uma melhor diferença de pontos marcados e sofridos do que estas no agregado dos dois torneios do Europeu.



O Rugby Europe Sevens Championship 2024 é constituído por duas etapas, a primeira das quais disputada em Markarska, na Croácia, no início do mês, e a segunda em Hamburgo, até domingo, para definir o campeão europeu da variante.