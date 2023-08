Portugal no calendário do Mundial de todo-o-terreno

Esta será a terceira de cinco provas de um campeonato que arranca na Arábia Saudita, com o Rali Dakar, de 05 a 19 de janeiro do próximo ano.



Segue-se o Abu Dhabi Desert Challenge, de 25 de fevereiro a 02 de março, antes da prova ibérica, que se realiza de 02 a 07 de abril.



O Desafio Ruta 40, na Argentina, de 02 a 08 de junho, é a quarta ronda, com o Rali de Marrocos (de 05 a 11 de outubro) a encerrar o campeonato.



"É bom ver um novo evento no calendário. Portugal e Espanha têm uma forte tradição na prática do todo-o-terreno e esta nova prova vai permitir aos espetadores desta região do globo verem o que de melhor se faz no mundo a passar às suas portas", comentou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.



Esta será mesmo a única ronda europeia de todo o campeonato, promovido pela Amaury Sport Organisation (A.S.O.), empresa que organiza, entre outro eventos, o Rali Dakar e o Tour de França (ciclismo).



Para David Castera, diretor desportivo da ASO, a prova ibérica será "mais perto e mais barata" para os europeus, que são "os principais impulsionadores dos ralis de todo-o-terreno".



"Este novo evento vai ter impacto em mais do que uma forma porque decorre em Portugal e Espanha, dois países que se destacam pela sua tradição nos desportos motorizados e pelo seu conhecimento da modalidade", frisou.