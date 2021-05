Portugal no grupo da bicampeã mundial Polónia no Europeu de voleibol masculino

A fase final do Europeu de voleibol masculino disputa-se entre 01 e 19 de setembro, na Polónia, onde decorrerão os jogos do grupo A, na Finlândia, na Estónia e na República Checa.

A competição juntará 24 seleções: as quatro dos países anfitriões, mais as oito melhores da edição de 2019 e as 12 que emergiram das fases de qualificação, entre as quais figura Portugal, que concluiu o apuramento só com triunfos.

No sorteio de hoje, que decorreu em Helsínquia, cada uma das quatro seleções anfitriãs pôde escolher um dos adversários, sendo os restantes quatro ditados por sorteio.

Os quatro primeiros classificados de cada um dos grupos apuram-se para os oitavos de final, que decorrerão entre 11 e 13 de setembro, e nos quais o grupo A, de Portugal, cruza com o C, e o B com o D.

Os quartos de final vão decorrer nas cidades de Gdansk e Ostrava, em 14 e 15 de setembro, estando as meias-finais, o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares e a final, agendados para Katowice, na Polónia, nos dias 18 e 19 de setembro.

Composição dos grupos:

- Grupo A (Cracóvia, Polónia): Polónia, Bélgica, Sérvia, Ucrânia, Grécia e Portugal.

- Grupo B (Ostrava, República Checa): República Checa, Itália, Eslovénia, Bulgária, Bielorrússia e Montenegro.

- Grupo C (Tampere, Finlândia): Finlândia, Rússia, Países Baixos, Turquia, Espanha e Macedónia do Norte.

- Grupo D (Talin, Estónia): Estónia, Letónia, França, Alemanha, Eslováquia e Croácia.