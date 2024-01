Portugal no pré-olímpico de andebol com Noruega, Hungria e Tunísia

O fim do Africano, com a vitória do Egito sobre a Argélia (29-21) na final e da Tunísia no jogo pelo bronze, permitiu ‘emparelhar’ dois dos três pré-olímpicos, com Portugal no terceiro grupo com a Noruega, anfitriã, a Hungria e a formação tunisina.



As duas primeiras equipas de cada ‘poule’ são apuradas para Paris2024, com Portugal a procurar repetir a presença conseguida em Tóquio2020 no torneio, marcado para decorrer de 14 a 17 de março.



Os noruegueses foram sextos no último Mundial e são, na teoria, o adversário mais complicado, ainda que Portugal tenha vencido o último encontro, no Euro2024, por 37-33.



A Hungria, oitava no último Campeonato do Mundo, fechou o último Europeu em quinto, com Portugal em sétimo, e a Tunísia venceu hoje Cabo Verde na luta pelo bronze no torneio africano (35-28).



Estão já apuradas para os Jogos Olímpicos a França, anfitriã de Paris2024, a Dinamarca, campeã do Mundo em título, a Argentina, campeã pan-americana, o Egito, campeão africano, e o Japão, campeão asiático, a que se somará no domingo Suécia ou Alemanha, que disputam o bronze do Euro2024, já que na final estão franceses e dinamarqueses.



Nos restantes pré-olímpicos, Espanha, Eslovénia, Bahrein e Brasil disputam mais duas vagas num dos torneios, com Suécia ou Alemanha a juntarem-se a Croácia, Argélia e Áustria no segundo.