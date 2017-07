Portugal nono em K4 500 metros feminino nos Europeus de canoagem

Lusa 15 Jul, 2017, 10:58 | Outras Modalidades

O K4 luso cumpriu a distância em 01.34,396 minutos, mais 3,672 do que a embarcação húngara, composta por Dóra Lucz, Tamara Takács, Erika Medveczy e Ninetta Vad, que reconquistou o título alcançado em 2016, quando também conquistaram o título olímpico.



Os restantes lugares do pódio foram ocupados pela Polónia e pela Ucrânia, que gastaram mais 0,872 e 0,900 segundos do que as húngaras, respetivamente.