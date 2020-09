Portugal nos Mundiais de Meia Maratona com seis atletas

Num curto comunicado, a FPA indica que foram convocadas para representar as cores nacionais as atletas do Sporting Sara Moreira e Jéssica Augusto, enquanto o contingente masculino será composto pelos ‘benfiquistas’ Rui Pinto e Samuel Barata, por Luís Saraiva, do Sporting de Braga, e por Nuno Lopes.



A comitiva será liderada por António Sousa, Técnico Nacional de Meio Fundo, e integra ainda o treinador Paulo Colaço.