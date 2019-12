Portugal organiza em 2020 prova de acesso à Liga das Nações de voleibol

"Estou muito satisfeito com o facto de a Challenger Cup regressar a Portugal, pois, após organizar com sucesso a competição em 2018, fica claro que os adeptos portugueses são apaixonados por voleibol e desejam a realização de um número cada vez maior de eventos de elite organizados no seu país", referiu o presidente da FIVB, Ary Graça.

O vice-presidente da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV), Vicente Araújo, realçou a honra que é para Portugal ser selecionado para anfitrião da Challenger Cup pela segunda vez.

"É uma oportunidade fantástica poder receber em Portugal cinco prestigiadas seleções dos vários continentes e eu sei que os nossos atletas se sentem empolgados por poderem lutar por uma presença na Liga das Nações de 2021 perante o seu entusiástico público", referiu Vicente Araújo.

Portugal disputou pela primeira vez este ano a Liga das Nações de voleibol -- prova que sucedeu à extinta Liga Mundial -, após ter conseguido vencer a final da Challenger Cup de 2018, em Matosinhos, feito que constituiu um marco na sua história.

Em 2020, a seleção portuguesa, orientada por Hugo Silva, que falhou em 2019 a permanência na Liga das Nações, vai disputar a Liga de Ouro Europeia, tentando repetir o feito de 2018 em que atingiu a `final four` da prova.

Independentemente de se apurar através da vitória na `final four` da Liga de Ouro Europeia, Portugal tem já reservado, na qualidade de anfitrião, um lugar na Challenger Cup, em que irá disputar o acesso à Liga das Nações com as seleções apuradas nos torneios continentais.

O selecionador nacional, Hugo Silva, não tem dúvidas sobre a importância de disputar `em casa` uma competição que permanece como o maior feito de uma seleção portuguesa de voleibol e que permite o regresso à elite mundial da modalidade.

"No ano passado, a presença na Liga das Nações foi um momento de grande impacto para aquilo que nós queríamos, que era jogar ao nível mais alto. Foi uma experiência única e que teve uma resposta incrível por parte do público, que encheu o pavilhão em todos os jogos", referiu.

O selecionador reconheceu que a organização da Challenger Cup é fundamental para Portugal ambicionar uma nova presença na Liga das Nações.

"Em 2018, quando organizámos pela primeira vez a Challenger Cup, fizemos uma Liga de Ouro Europeia que poucos esperariam: atingimos a `final four` e tivemos alguns resultados surpreendentes", explicou Hugo Silva.

Na Challenger Cup estão envolvidas as melhores seleções de cada continente, que aspiram ascender à Liga das Nações.

"Em 2018, fomos nós os representantes da Europa a conseguir erguer esse importante troféu, que continua a ser o de maior expressão conquistado pelas seleções nacionais e que, ninguém o esconde, seria um sonho poder repetir", acrescentou Hugo Silva.