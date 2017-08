Portugal organiza grupo 4 de qualificação para o Mundial2019 de andebol

Lusa 17 Ago, 2017, 18:13 | Outras Modalidades

Segundo a federação, o local onde serão disputados os encontros será indicado "brevemente", sendo que o primeiro classificado garante a passagem ao `play-off` de apuramento para o campeonato do mundo, numa `poule` na qual, além de Portugal, participam Chipre, Polónia e Kosovo.

"A partir do momento em que foi decidido que a qualificação ia ser em modelo de concentração, a federação de andebol manifestou logo o interesse em organizar a prova", explicou, citado em comunicado, o presidente do organismo, Miguel Laranjeiro, que quer aproveitar a "oportunidade de construir um caminho que levará a equipa ao encontro dos melhores do mundo" a jogar em casa.

Quanto aos adversários da formação lusa, o selecionador Paulo Pereira considera que "a Polónia é sempre forte, seja em que parte do mundo for", mas "é sempre preferível jogar em casa".

"Vai ser um osso duro de roer, mas vamos trabalhar para ganhar esta qualificação e seguir em frente para o play-off", disse.

O Campeonato do Mundo de 2019 será organizado em conjunto por Alemanha e Dinamarca, vai decorrer no mês de janeiro e já conta com três das 24 nações apuradas: as duas anfitriãs e a França, campeã em título.

O Europeu de 2018 entrega mais um lugar direto, com as restantes formações europeias a disputarem um `play-off`.