Portugal passa às finais em grupos e `aerodance` nos Mundiais de aeróbica

Pelo caminho ficaram os ginastas lusos de pares mistos e individuais masculinos, todos afastados nas qualificações.



Com o sexto lugar de hoje em 'aerodance', com 17.050 pontos, a equipa assegura desde já presença nos próximos Jogos Mundiais, que se vão disputar em Birmingham, Estados Unidos.



Inês Almeida, Sara Sardinha, Carolina Santos, Maria Coutinho, Beatriz Brandão, Carolina Cruz, Diana Diogo e Bruna Silva compuseram a equipa lusa.



Em grupos, Portugal ficou em oitavo lugar das qualificações, com 19.733 pontos, participando na equipa Ana Rita Gomes, Inês Almeida, Rui Cansado, Carolina Santos e Maria Coutinho.



Na ginástica aeróbica não há distinção por género nas provas de trio, grupos, 'aerodance' e 'aerostep'.



Em individuais masculinos, Rui Cansado (20.600) foi 11.º e João Salvado (19.300) 2.1º, enquanto o par composto por Rui Cansado e Ana Rita Gomes se posicionou no final como 13.º lugar, com 20.400.