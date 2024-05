Portugal perde com a Croácia na Golden League europeia de voleibol

Depois de ter vencido o primeiro de três torneios em formato concentrado, disputado em Loulé, a equipa das ‘quinas’ teve uma entrada em falso no segundo, que decorre na cidade romena de Râmnicu Vâlcea e integra, além de portugueses e croatas, a seleção anfitriã.



Portugal foi incapaz de contrariar o adversário nos momentos-chave do encontro, permitindo que a Croácia assegurasse o triunfo no curto torneio, uma vez que também se tinha imposto por 3-1 à Roménia - adversária da equipa das ‘quinas’ no domingo -, pelos parciais de 25-23, 25-22, 20-25 e 25-22.



Autor de 17 pontos, Nuno Marques foi o melhor marcador da equipa portuguesa e o terceiro mais eficaz do encontro, que teve a duração de uma hora e 55 minutos, depois de Marko Sedlacek e de Petar Dirlic, que concretizaram 20 e 19, respetivamente.



Portugal caiu para o quinto lugar na classificação única da fase preliminar da Golden League, que conta com a participação de 12 países, após o jogo inaugural do segundo dos três torneios previstos (o terceiro realiza-se entre 31 de maio a 02 de junho, na Polónia, onde terá como adversários Ucrânia e Bélgica).



A seleção nacional totaliza seis pontos, metade dos conquistados pela Croácia, que lidera de forma destacada a tabela global da competição, na qual apenas os quatro primeiros classificados se apuram para a ‘final a quatro’, marcada para a Croácia, em 15 e 16 de junho.