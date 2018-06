Portugal perde com a Estónia e falha final da Liga de Ouro Europeia de voleibol

Lusa Comentários 13 Jun, 2018, 18:18 | Outras Modalidades

Portugal perdeu pelos parciais de 26-24, 26-24 e 25-18, mas, apesar de afastado dos dois primeiros lugares de apuramento para a Challenger Cup, tem garantida a presença na fase seguinte na qualidade de anfitrião, na 'poule' a realizar de 20 a 24 de junho, em Matosinhos.



O equilíbrio foi uma constante ao longo do encontro, que registou o triunfo da Estónia nos dois primeiros parciais pela margem mínima (26-24 e 26-24), tirando partido de uma maior eficácia nas ações de ataque e receção.



A seleção portuguesa, após um bom início no terceiro 'set', cometeu uma série de erros que a Estónia aproveitou para descolar no marcador e fechar o parcial aos 25-18 e o jogo em 3-0.



Marco Ferreira, com 14 pontos, foi o jogador português mais concretizador, seguido do irmão Alexandre Ferreira, com dez. Na Estónia, Oliver Venno, com 15, foi o atacante mais produtivo.



A Estónia vai disputar a final da Liga de Ouro Europeia com o vencedor do encontro que opõe, ainda hoje, as seleções da Turquia e da República Checa. A final e o encontro para definir os terceiro e quarto classificados decorrem quinta-feira.