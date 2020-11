Portugal perde com a Finlândia no apuramento para o Europeu feminino de basquetebol

A equipa das `quinas`, que ao intervalo estava empatada 30-30, sofreu a terceira derrota na fase de apuramento para o Europeu de 2021, depois de se ter imposto aos finlandeses na estreia, por 71--48, antes de perder com a Ucrânia (72--60) e a Bélgica (59-49).

Portugal foi igualado pela Finlândia no terceiro lugar do grupo G, ambos com cinco pontos, menos um do que a Ucrânia e a três da já qualificada Bélgica. Os vencedores dos nove grupos de qualificação e os cinco melhores segundos classificados apuram-se para a fase final, que se vai realizar em França e Espanha, em 2021.