Portugal perde com a Itália em torneio de voleibol sub-19

A Itália, uma das candidatas ao triunfo na prova, venceu pelos parciais de 25-17, 25-23, 16-25 e 25-22, e segue na liderança isolada do Grupo 2 e já com o apuramento garantido para as meias-finais.Portugal voltou a ter bastante apoio do seu público e embora com armas desiguais – a diferença de altura das duas seleções é o ponto mais evidente – procurou bater-se utilizando com eficácia as suas armas, como o serviço e a defesa baixa.Tal como na vitória por 3-0 com os neerlandeses, os italianos nunca levantaram o pé do acelerador, sobretudo nas combinações de ataque, mostrando que a agressividade, no bom sentido, faz parte do ADN desta equipa.Portugal defronta esta segunda-feira os Países Baixos, seleção que também ainda aspira a marcar presença nas meias-finais, enquanto que a Itália irá medir forças com a Bélgica, também na corrida pela fase seguinte.O Grupo A é liderado pela Alemanha, com quatro pontos, seleção que já está apurada para as meias-finais, seguida pela França, com dois, e pela Espanha, ainda sem qualquer pontos, mas estas duas últimas equipas defrontam-se hoje.