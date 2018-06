Portugal perde com a Turquia e falha pódio da Liga de Ouro Europeia de voleibol

Lusa Comentários 14 Jun, 2018, 18:51 | Outras Modalidades

Portugal perdeu pelos parciais 16-25, 25-21, 14-25, 25-22 e 11-15, mas, apesar de afastado do apuramento direto para a Challenger Cup, tem garantida a presença na fase seguinte na qualidade de anfitrião, na ‘poule’ a realizar de 20 a 24 de junho, em Matosinhos.



A seleção lusa, sem conseguir meter o seu serviço e ataque, acumulou erros no primeiro parcial e permitiu aos turcos controlar o marcador com uma vantagem média de cinco pontos, 8-3 e 16-11, e fechar aos 25-16.



No segundo parcial, Portugal deu uma boa resposta, mais eficaz nas ações de serviço, bloco, receção e ataque, assumiu a liderança do ‘set’ (8-7, 16-13 e 21-19), e empatou o jogo 1-1 com um triunfo por 25-21.



A Turquia voltou a superiorizar-se no terceiro parcial, em que Portugal voltou a cometer erros transformados em pontos, e voltou à liderança da partida, com alguma facilidade, com um triunfo no ‘set’ por 25-14.



Nova reação portuguesa no quarto parcial, em que voltou a estar melhor do que os turcos no serviço, ataque e bloco, permitiu aos comandados por Hugo Silva assumir a liderança (8-4), que perderiam à passagem dos 14-16.



Na parte final do ‘set’, Portugal reassumiu o comando (21-19) e voltou a anular a vantagem dos turcos no jogo, com um triunfo no parcial por 25-22, levando a decisão da partida para a negra.



Um bom início no quinto e decisivo ‘set’ (5-1), permitiu a Portugal pensar na possibilidade de vencer o jogo, mas os turcos anularam a vantagem, passaram para a frente por três pontos (10-07) e fecharam a partida aos 15-11.



Marco Ferreira, com 20 pontos, e o irmão Alexandre Ferreira, com 17, foram os principais concretizadores da equipa portuguesa, enquanto Toy Metin, com 24, foi o jogador em evidência na equipa turca.