Portugal perde com campeã Rússia para a Liga das Nações de voleibol

Lusa Comentários 07 Jun, 2019, 18:55 | Outras Modalidades

Portugal perdeu por 25-19, 25-22 e 25-20, numa partida que equilibrou a espaços e em que teve de disfarçar o cansaço provocado por dois dias de viagem, iniciada na Argentina, e uma diferença horária de menos quatro horas para mais quatro.

O selecionador Hugo Silva apostou no mesmo `seis` com que venceu no domingo a Bulgária (3-1), na Argentina, mas o desacerto luso nas várias ações de jogo, nomeadamente no serviço, levou a que a Rússia assumisse a liderança do `set` e fechasse aos 25-19.

O segundo parcial foi diferente, com a seleção portuguesa a subir o seu nível de jogo, no serviço, ataque e bloco, e a manter a estabilidade da receção e distribuição, o que levou a um maior equilíbrio em todo o `set`.

Portugal atingiu o primeiro tempo técnico a vencer por 8-6 e manteve essa diferença no segundo (16-14), mas, no regresso ao jogo, um parcial de quatro pontos consecutivos consentidos levou a que a seleção russa passasse para a frente (18-16).

A seleção portuguesa, a evidenciar acerto no ataque e no serviço, reduziu e empatou aos 20-20, mantendo-se `colada` aos russos até aos 22-22, mas o esforço foi inglório, dado que não impediu o fecho no parcial aos 25-22, para a equipa anfitriã.

O equilíbrio rondou a parte inicial do terceiro `set`, mas a seleção russa descolou aos poucos no marcador e, depois de ter chegado ao primeiro tempo técnico a vencer por três pontos (8-5), dilatou essa diferença para seis no segundo (16-10).

Portugal ainda recuperou de uma desvantagem de 23-16 para 23-19, com três pontos consecutivos, mas foi incapaz de evitar o triunfo da seleção russa por 25-20 e no jogo (3-0).

A seleção portuguesa defronta no sábado a Itália (terceira classificada do `ranking` mundial) e encerra no domingo com os Estados Unidos (segunda do mundo), que hoje perdeu com a seleção transalpina por 3-1.

APS // VR

Lusa/Fim