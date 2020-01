Portugal perde com Eslovénia e fica afastado das "meias"

Na penúltima jornada do Grupo II da ronda principal, o guarda-redes Alfredo Quintana voltou a ser o melhor elemento da ‘equipa das quinas', impedindo que os eslovenos se distanciassem no marcador mais cedo e assumindo-se como o principal responsável pela vantagem tangencial para a sua equipa ao intervalo (15-14).



Portugal ficou a quatro pontos da liderança, ocupada pela Noruega, vice-campeã mundial e que ainda hoje joga com a Islândia, e pela Eslovénia, quando estão apenas dois em disputa na última jornada, na qual vai defrontar a Hungria, na quarta-feira.



Caso os magiares - que ainda estão na corrida às meias-finais, reservada aos dois primeiros classificados - se imponham no encontro de hoje com a anfitriã e vice-campeã europeia Suécia, em Malmö, Portugal fica mesmo afastado do objetivo de lutar pelo quinto e sexto lugares.



A seleção nacional, que esteve 14 anos afastada da fase final do Campeonato da Europa, tem como ponto alto no torneio continental o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, e, para o melhorar, precisa de terminar, pelo menos, no terceiro lugar do Grupo II.



André Gomes, que falhou devido a lesão os dois encontros anteriores, com a Suécia (vitória por 35-25) e a Islândia (derrota por 28-25), foi o jogador mais esclarecido no ataque, cotando-se como o melhor marcador da equipa lusa, com seis golos.



As defesas de Alfredo Quintana mantiveram a equipa lusa sempre à distância mínima na fase inicial da partida e, apesar de Portugal ter passado pela primeira vez para a frente já depois dos 10 minutos (6-5), a primeira parte decorreu sob o signo do equilíbrio.



Nenhuma das formações conseguiu mais do que dois golos de vantagem e a equipa lusa alcançou um parcial de 3-0 para chegar ao intervalo na frente por 15-14 e a segunda parte arrancou nos mesmos moldes da primeira, com Quintana a manter Portugal na luta pelo triunfo.



Aos 40 minutos, o selecionador Paulo Pereira apostou pela primeira vez no sistema atacante ‘sete contra seis', mas sem os resultados esperados e foram mesmo os eslovenos que conquistaram a maior vantagem de todo o encontro (27-22), que souberam gerir até ao fim.



Jogo na Malmö Arena, em Malmö (Suécia).



Portugal - Eslovénia, 24-29.



Ao intervalo: 15-14.



Sob a arbitragem de Martin Gjeding e Mads Hansen (Dinamarca), as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Alfredo Quintana, Pedro Portela (3), André Gomes (6), Fábio Magalhães, Diogo Branquinho (1), Luís Frade (4) e Alexis Borges. Jogaram ainda: Miguel Martins (2), Belone Moreira (1), Rui Silva (1), Daymaro Salina (2), Humberto Gomes, Alexandre Cavalcanti, António Areia (3), Fábio Vidrago (1), João Ferraz.



Treinador: Paulo Pereira.



- Eslovénia: Klemen Ferlin, Blaz Blagotinsek (2), Blaz Janc (7), Jure Dolenec (6), Darko Cingesar (1), Dean Bombac (2) e Borut Mackovsek (6). Jogaram ainda: Nik Henigman (1), Nejc Cehte, Miha Zarabec (4), Mario Sostaric, Igor Zabic, Urh Kastelic.



Treinador: Ljubomir Vranjes.



Marcha do marcador: 2-3 (05 minutos), 5-5 (10), 9-8 (15), 11-9 (20), 12-13 (25), 15-14 (intervalo), 17-17 (35), 19-19 (40), 21-22 (45), 22-26 (50), 24-28 (55) e 24-29 (resultado final).



Assistência: cerca de 2.000 espetadores.