A seleção portuguesa de hóquei em patins foi este sábado derrotada por 4-2 pela Espanha, que conquistou o terceiro título consecutivo, na final do Europeu, que se disputou em Barcelona.

Marc Grau (14 e 31 minutos) e Marc Juliá (31 e 44) marcaram os golos da equipa espanhola, com Gonçalo Alves a bisar por Portugal, aos 32 e 44.



Com o terceiro título consecutivo, Espanha passa a somar 19 troféus de campeão europeu, ainda a dois do recordista Portugal, que não vence a prova continental desde 2016.