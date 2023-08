Portugal perde com Polónia e mantém ténues esperanças no apuramento para Paris2024

Com a derrota em Gliwice, com os polacos a garantirem o primeiro lugar do agrupamento, Portugal necessita agora que os húngaros vençam ainda hoje a Bósnia-Herzegovina por uma diferença entre os sete os 14 pontos para continuar a sonhar com uma presença no próximo ano na capital francesa.



Antes do desaire que acabou por ser justo com a Polónia, tal a superioridade demonstrada pela equipa da casa, a seleção lusa bateu a Hungria, por 86-74, e caiu perante a Bósnia, no arranque do torneio, por 84-75.



A equipa de Mário Gomes teve muitas dificuldades em ultrapassar o maior poderio físico dos polacos, mais fortes no jogo defensivo e na luta pelos ressaltos.



Por isso, sem surpresa, a Polónia chegou ao intervalo já com 11 pontos de vantagem (35-24), com Portugal a ter uma percentagem muito baixa nos lançamentos de campo.



Com 11 pontos, o único que chegou à casa das dezenas, o base Diogo Gameiro foi melhor marcador luso e ainda tentou fazer frente aos polacos, sobretudo na segunda parte, mas a equipa da casa justamente garantiu o triunfo.



Miguel Queiroz, com nove pontos e cinco ressaltos, e Gonçalo Delgado, com oito pontos e cinco ressaltos, ainda ajudaram a equilibrar a partida na fase final, mas já com a vitória no ‘bolso’ dos polacos.



Igor Milicic Jr. (13 pontos e seis ressaltos), filho do selecionador, Andrzej Pluta (13) e Aleksander Balcerowski (13 e seis ressaltos) ‘dividiram’ o protagonismo na Polónia.



Jogo na Arena Gliwice, na Polónia.



Portugal - Polónia, 65-78.



Ao intervalo: 24-35.



Sob a arbitragem de Nicolas Amestre (França), Radomir Vojinovic (Montenegro) e Mehmet Karabilecen (Turquia), as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Travante Williams (6 pontos), Diogo Brito (7), Miguel Queiroz (9), Daniel Relvão (2) e Diogo Ventura (3). Jogaram ainda Gonçalo Delgado (8), Rafael Lisboa (8), Cândido Sá (2), Vlad Voytso (8), Diogo Gameiro (11), Ricardo Monteiro (1) e João Guerreiro.



Selecionador: Mário Gomes.



- Polónia: Aleksander Balcerowski (13), Michal Michalak (8), Mateusz Ponitka (7), Michal Sokolowski (9) e Jaroslaw Zyskowski (10). Jogaram ainda Igor Milicic Jr. (13), Jakub Niziol (2), Andrzej Pluta (13), Mikolaj Witlinski, Przemyslaw Zolnierewicz (3), Jakub Garbacz e Geoff Groselle.



Selecionador: Igor Milicic.



Marcha do marcador: 10-17 (primeiro período), 24-35 (intervalo), 41-53 (terceiro período) e 65-78 (resultado final).