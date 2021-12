Portugal perde com Rússia, mas conquista primeira medalha coletiva no ténis de mesa

Bernardo Pinto, Rafael Silva e Tiago Abiodun, que na quinta-feira tinham garantido a subida ao pódio – depois de vencerem os checos (3-1) -, perderam hoje por 3-0 frente ao ‘trio’ russo, formado por Alelsei Samokhin, Ilia Koniukhov e Roman Vinogradov.



Esta é a quarta medalha de Portugal em Campeonatos do Mundo, a terceira em Mundiais de jovens, e a primeira a nível de equipas.



Portugal já contabilizava uma medalha de prata em pares, de Marcos Freitas e Tiago Apolónia, no Mundial de juniores de 2003, e duas de bronze: de Marcos Freitas e André Silva, no Mundial de juniores de 2006, e de Tiago Apolónia e João Monteiro, no Mundial absoluto de 2019.



“A Federação traz estas provas para Portugal com o objetivo de proporcionar contactos internacionais aos atletas e sempre na esperança – porque seria muito difícil qualificar-nos para esta competição – que consigamos obter um bom resultado internacional. Foi isso que aconteceu aqui em Gaia, em que conquistámos uma medalha de bronze na primeira vez que se disputa um Mundial Sub-15”, congratulou-se o presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, Pedro Moura.