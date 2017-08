Portugal perde e é oitavo no voleibol das Universíadas

Lusa 29 Ago, 2017, 18:02 | Outras Modalidades

Na competição desportiva universitária, disputada em Taipé, Portugal conquistou cinco medalhas, por Diogo Ferreira, medalha de ouro no salto com vara, Francisco Belo, ouro no lançamento do peso, Rui Bragança, prata em taekwondo (-58 kg), Marta Onofre, bronze no salto com vara, e Nuno Borges, bronze no ténis.



Na quarta-feira, chegam a Lisboa Francisco Belo, Diogo Ferreira e Marta Onofre, enquanto Nuno Borges ‘aterra’ na quinta-feira e a restante comitiva até sábado.



A delegação portuguesa conseguiu em Taipé igualar a melhor participação de sempre em termos de total de medalhas, que tinha sida alcançada na competição de Gwangju, na Coreia do Sul, em 2015.



Do histórico de participações em Universíadas, Portugal soma 37 medalhas, 13 das quais de ouro.



Esta edição, entre 19 e 30 de agosto, contou com mais de 9.000 atletas em 11 modalidades, e a participação de 190 países.



Portugal teve em Taipé 65 atletas, que competiram em atletismo, badminton, esgrima, ginástica artística, golfe, judo, natação, taekwondo, ténis, Voleibol e Basquetebol.