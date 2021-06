Portugal perde e falha 3.º lugar da European Silver League de voleibol feminina

Portugal, que deixou a ideia em Maribor de que podia ter ido mais longe na competição, perdeu pelos parciais de 25-21, 23-25, 25-23 e 25-16 e falhou a subida ao terceiro lugar do pódio.



Depois de uma igualdade 1-1 no jogo, com o triunfo por 25-21 para a Eslovénia no primeiro ‘set’ e 25-23 no segundo para Portugal, o equilíbrio e a incerteza rondou o terceiro até ao final.



A seleção portuguesa anulou uma desvantagem de quatro pontos, aos 23-19, e empatou aos 23-23, com um parcial de quatro consecutivos, mas acabou por errar em momentos cruciais e permitir à Eslovénia fechar aos 25-23 e ganhar vantagem.



Este momento pesou no rendimento da seleção lusa, que não teve argumentos, no quarto e último parcial, para contrariar a Eslovénia, melhor nas ações de bloco e a cometer menos erros, que venceu por 25-16, fechando o jogo em 3-1.



A final da European Silver League será disputada pelas seleções da Áustria e da Bósnia Herzegovina, ainda hoje, que além da posse do troféu irão decidir a subida à European Golden League, em 2021/22.