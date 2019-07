Portugal perde e termina Mundial sub-21 de andebol em quarto

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 15:50 / atualizado em 28 Jul, 2019, 16:07 | Outras Modalidades

Depois de no sábado perder com a Croácia, que ainda hoje discutirá o título mundial com a França, Portugal ficou relegado para a discussão do último lugar do pódio, mas o Egito esteve sempre melhor.

No jogo de hoje, no Complexo Desportivo As Travesas, em Vigo, Portugal, orientado por Nuno Santos, já perdia ao intervalo, mas apenas com uma desvantagem de dois golos (17-15), que os egípcios aumentaram na segunda metade.

No lado luso, Gonçalo Vieira e Diogo Silva, ambos com seis golos, foram os melhores marcadores, num jogo em que marcaram também Leonel Fernandes (4), Jenilson Monteiro (4), Luís Frade (2), Francisco Pereira (1), Pedro Santana (1), Nuno Reis (1), Ruben Ribeiro (1) e Válter Soares (1).

Omar Sami Dahroug foi o mais concretizador no Egito, com seis golos, mas secundado de perto por Ibrahim Walid (5), Seif Eldeera (5), e o trio formado por Omar Khaled, Ahmed Hesham e Hazem Mamdouh, todos com quatro.

Foi a segunda vez que Portugal chegou ao jogo de atribuição do terceiro lugar no Mundial desta categoria, mas em 1995 a equipa das `quinas` conseguiu então vencer a Noruega, pela diferença de um golo (24-23), numa edição que decorreu na Argentina.