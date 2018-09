Portugal perde os três jogos na etapa de Kazan do circuito de `sevens` feminino

Lusa Comentários 01 Set, 2018, 16:41 | Outras Modalidades

Portugal iniciou a segunda etapa do circuito com a derrota por 38-0 frente à seleção anfitriã, seguindo-se os desaires diante do País de Gales, por 26-12, e da Escócia, por 21-10.



Com estas três derrotas, as 'lobas' terminaram no último lugar do Grupo C e vão defrontar a Alemanha, também quarta no Grupo A, nas meias-finais da taça 'bowl', a mais baixa dos três troféus em disputa.