Portugal perdeu com Geórgia no final do apuramento para Mundial de futsal

Em Tbilissi, Neves colocou os campeões mundiais em vantagem aos 22 minutos, mas Chimba empatou para os georgianos, aos 33, e Ghavtadze deu o triunfo, aos 39.



Com a presença já assegurada no Mundial2024, que se vai disputar no Uzbequistão, Portugal perdeu os primeiros pontos, mas venceu o Grupo E, com 15 pontos, mais seis do que a Finlândia (menos um jogo), nove do que a Geórgia e 12 do que a Arménia (menos um jogo).