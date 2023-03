Portugal prepara Mundial de futebol de praia com goleada 9-3 à República Checa

A formação das 'quinas' entrou a 'todo o gás' e aos três minutos já vencia por 3-0, resultado que conseguiu avolumar até invulgares 6-0 no fim do primeiro de três períodos de 12 minutos, em desafio de sentido único.



Com o resultado mais do que decidido, Portugal relaxou e apontou apenas um golo no segundo período e dois no terceiro, tendo sofrido, entretanto, três do seu rival do Leste da Europa, que aproveitou o menor rigor luso para reagir no parcial final.



Curiosamente, um dos melhores marcadores lusos foi o guarda-redes Miguel Pintado, com os mesmos dois golos de Léo Martins, enquanto Jordan, Duarte Algarvio, Bê Martins, Ruben Brilhante e Pedro Mano apontaram um.



Andy Kortvelyesi, Roman Hemzácek Roman e David Radosta marcaram os tentos dos checos.



A equipa orientada por Carlos Narciso volta a encontrar a República Checa na quarta-feira, às 15:30, novamente na Costa da Caparica.



Há duas semanas, em Sesimbra, Portugal, campeão mundial em 2015 e 2019 realizou dois testes ante a Polónia, ganhando por 8-6 e 11-4.



O Campeonato do Mundo vai decorrer em novembro e dezembro, no Dubai, em datas a anunciar.