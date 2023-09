Portugal quarto na Superfinal da Liga Europeia do futebol de praia

No encontro de atribuição do terceiro lugar, a equipa comandada por Mário Narciso fez os golos por Léo Martins, Rui Coimbra e Bê Martins, com os últimos dois a ‘bisarem’.



Ryabko e Bokach, com dois golos cada, Avgustov e Chaikouski marcaram para os bielorrussos.



Após o desaire, Mário Narciso fez o balanço da prestação portuguesa, considerando que a sua equipa chegou a Itália muito desgastada.



“Penso que a nossa equipa acusou muito aquilo que fizemos antes de chegar aqui, ou seja, tivemos um Torneio do Mediterrâneo em que tivemos bastante desgaste. Viemos para aqui para este torneio com seis jogos seguidos”, explicou.



Ainda no dia de hoje, a Espanha, atual detentora do troféu, e a Itália vão enfrentar-se na final.