Portugal quer "pleno" de triunfos na corrida ao Mundial de futsal, diz Bruno Coelho

"Queremos fechar este apuramento só com vitórias. Depois, é esperar por adversários na Ronda de Elite. Sabemos da nossa responsabilidade, as equipas querem sempre vencer o campeão mundial e o bicampeão europeu", observou Bruno Coelho, de 35 anos, em declarações publicadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet.



Portugal tem o apuramento praticamente garantido, liderando de forma destacada o Grupo 4 da Ronda Principal, após as vitórias sobre a Lituânia, por 6-0 e 2-0, e a Bielorrússia (por 5-3, na estreia, em Paredes), que reencontrará em Erevan, capital da Arménia, em 07 de março.



"Não foi um início fácil, entrámos ansiosos e nervosos na primeira parte. A Bielorrússia começou a ganhar, chegou aos dois golos de vantagem, mas já demonstrámos o espírito português que temos na alma. Transportámos isso para jogo e nunca deixámos de acreditar. Demos a volta e vencemos por 5-3", recordou Bruno Coelho sobre o encontro realizado em outubro de 2022.



Antes de partir para Erevan, a seleção nacional disputa um jogo de preparação com a Suíça, na quinta-feira, em Rio Maior (início às 20:00), cuja seleção é treinada pelo português João Freitas Pinto, um "grande treinador", que orientou Bruno Coelho no Benfica e no Belenenses.



"Será um bom jogo para nos prepararmos, tendo em vista o jogo com a Bielorrússia. São duas equipas parecidas em termos de jogo. A Suíça também é forte fisicamente, podem criar dificuldades nas transições. Se não estivermos no máximo das nossas capacidades, os jogos tornam-se mais difíceis. Temos de nos focar no nosso jogo para conseguirmos a vitória", assinalou.



Os vencedores dos 12 grupos da Ronda Principal e os quatro melhores segundos classificados apuram-se diretamente para a Ronda de Elite de qualificação europeia para o Mundial de futsal de 2024, enquanto os restantes segundos colocados têm de ultrapassar um play-off.