Portugal recebe pela terceira vez prova do Mundial de Carros Elétricos

De acordo com a organização da prova, a corrida, que vai já para a terceira edição, realiza-se nos dias 04 e 05 de outubro, é realizada em parceria pelo Classic Club de Portugal e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).



Este ano, como novidade está o facto de, pela primeira vez, o Oeiras Eco Rally ter "emissões negativas de CO2".



"Até aqui, este rali era uma prova de ‘emissões zero de CO2’; este ano, inspirado pelo projeto internacional ‘Climeworks-CarbFix’, a organização introduziu uma componente que vai permitir rotular esta etapa do campeonato mundial como uma prova de ‘emissões negativas de CO2’: cada concorrente vai plantar uma árvore, contribuindo assim para a transformação de CO2 em oxigénio e promovendo com esta ação um evento de emissões negativas", lê-se no comunicado da organização.



A terceira edição do Oeiras Eco Rally vai, ainda, contar com o primeiro Troféu PRIO CUP que se competirá integralmente no Autódromo do Estoril, que volta, assim, a abrir as suas portas para a disputa de uma prova de um campeonato do mundo organizado pela FIA. O troféu PRIO CUP será realizado em duas mangas, no dia 4 de outubro, às 16:30, com originalidade de ser uma prova de regularidade disputada em circuito fechado.



"O Oeiras Eco Rally terá a sua base no Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, mas o seu acesso estará condicionado pelo cumprimento das eventuais regras inerentes à estratégia de prevenção, contenção e mitigação da pandemia da covid-19 que estiverem a vigorar à data", explica ainda a organização.



A edição 2020 do Oeiras Eco Rally finalizará com a "Marginal de Oeiras Power Stage", com chegada e partida da Praia de Santo Amaro de Oeiras, onde o público poderá acompanhar o evento respeitando todas as necessárias medidas sanitárias.