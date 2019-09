Portugal regressa oito anos depois, ao lado de França e Itália

Lusa Comentários 10 Set, 2019, 09:25 | Outras Modalidades

O conjunjo das `quinas` vai participar pela quinta vez num Europeu, depois de dois convites, para a edição inaugural, em 1948, e em 1951. A primeira também trouxe o melhor resultado, um quarto lugar entre seis equipas.

Foi sétima em 1951, seguindo-se um longo `jejum`, até 2005, em que se apurou e conseguiu o 10.º lugar, terminando o percurso por campeonatos da Europa com o 14.º lugar de 2011.

Este ano, e depois de a equipa feminina também ter chegado à fase final, os 14 portugueses convocados vão tentar, sob a orientação de Hugo Silva, mostrar o bom momento do voleibol português, partindo hoje para Montpellier, em França, onde se disputará a `pool` A da fase preliminar.

No grupo de Portugal, saltam à vista a França, vice-campeã da Liga das Nações e campeã europeia em 2015, e a Itália, terceira do `ranking` mundial e quinta classificada no último Mundial e no Euro2017.

O resto do grupo é composto pela Bulgária, detentora de cinco medalhas em campeonatos da Europa, a última o bronze de 2011, pela Roménia (quatro medalhas) e a Grécia (uma).

Além de França, a prova decorre também na Bélgica, Holanda e Eslovénia, com os jogos de medalhas marcados para Paris, numa edição que é alargada, pela primeira vez, a 24 equipas.

A Rússia chega à prova como campeã em título e líder do palmarés do campeonato, e volta a ser uma das favoritas à vitória, enquanto Sérvia e Alemanha, medalhadas em 2017, estão no mesmo Grupo B.

No grupo D, Polónia e Holanda estão ao lado de República Checa ou Ucrânia, num torneio que termina em 29 de setembro, com final pelas 16:30.

Na `poule` A, Portugal vai defrontar Itália, na quinta-feira, antes de jogar de novo no sábado, com a Bulgária, no domingo com a França, em 17 de setembro com a Grécia e no dia seguinte com a Roménia.

Para passar a fase preliminar e atingir os oitavos de final, a equipa portuguesa tem de ficar entre os quatro primeiros.

- Lista dos 14 convocados de Portugal:

Zona 4: Alexandre Ferreira (Aluron Warta Zawiercie, Pol), João Simões (Sporting), Lourenço Martins (Sporting Espinho) e Miguel Cunha (VC Viana).

Distribuidores: Miguel Rodrigues (Rennes Volley, Fra) e Tiago Violas (Benfica).

Centrais: Filip Cveticanin (Benfica), Felipe Martins (Sporting Espinho), Nuno Teixeira (VC Viana) e Guilherme Menezes (Sporting Espinho).

Opostos: Marco Ferreira (Sporting Espinho) e Bruno Cunha (VC Viana).

Líberos: João Fidalgo (Sporting) e Januário Silva (Sporting Espinho).