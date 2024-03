Portugal repete ausência dos Mundiais de corta-mato

A seleção portuguesa não vai estar representada na Sérvia, em 30 de março, repetindo a ausência de 2023, em Bathurst, na Austrália.



Portugal, que ainda no século XX conquistou várias medalhas em Mundiais de corta-mato, tem vindo a perder a sua influência na especialidade, tendo participado em apenas uma das últimas quatro edições nos masculinos, com o 42.º lugar de Rui Teixeira em 2019, em Aahrus, na Dinamarca.



A equipa feminina vai estar ausente pela quinta edição consecutiva, com Salomé Rocha a ser a única representante em 2013, em Bydgoszcz, na Polónia, terminando em 44.ª.



Carlos Lopes foi campeão mundial de corta-mato em 1976, 1984 e 1985, título repetido por Albertina Dias em 1993, com Paulo Guerra a conseguir a última das 11 medalhas individuais lusas, com o bronze em 1999.



A seleção feminina conquistou uma vez o título coletivo, em 1994, somando ainda quatro bronzes, os mesmos alcançados pela equipa masculina.