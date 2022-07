Portugal sai do Festival Olímpico da Juventude Europeia com cinco medalhas

No último dia da prova, na Eslováquia, um triunfo por 28-24 ante a Croácia garantiu o terceiro lugar no torneio de andebol, vencido pela Alemanha.



Lara Costa foi quinta na final dos 3.000 metros, na pista, com um tempo de 9.54,72 minutos, e Stela Fernandes (4.30,47) foi sétima nos 1.500 metros, enquanto Tiago Machado acabou no oitavo posto a corrida de 2.000 metros obstáculos, com 6.06,13.



Na competição por equipas mistas do judo, Portugal perdeu com a Alemanha, logo a abrir, falhando a próxima fase.



Contas feitas, Portugal sai da Eslováquia com cinco medalhas: a prata de Tatiana Pereira no triplo salto e os bronzes de Bubacar Júnior no salto em altura, de Fábia Conceição (-78 kg) no judo, de Nuno Cordeiro nos 800 metros e do andebol masculino.



Portugal não somava tantos pódios num Festival Olímpico da Juventude Europeia desde 2005, em Lignano Sabbiadoro, em que foram nove as medalhas conquistadas, uma delas, na canoagem, por uma embarcação com Fernando Pimenta, já por duas vezes medalhado olímpico.



É a terceira melhor participação em termos de total de medalhas, a par das cinco conquistadas em Bruxelas1991, primeira edição do evento, ficando ainda atrás das sete de Paris2003, incluindo o ouro de Liliana Cá no lançamento do disco.