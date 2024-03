Portugal sem representantes masculinos no surf após eliminações

Fonseca foi quem ficou mais perto, a um passo de `carimbar` o bilhete, mas perdeu na ronda 7 de repescagem e ficou pelo caminho, uma ronda à frente de `Kikas`, que, em Tóquio2020, se qualificou, mas testou positivo à covid-19 e falhou a estreia da modalidade no programa olímpico.

Um dia depois de Yolanda Hopkins garantir o apuramento, repetindo a presença de Tóquio2020, em que foi quinta classificada, Teresa Bonvalot, também já qualificada, seguiu em frente nas repescagens femininas.

Bonvalot triunfou na segunda bateria da sexta ronda e, no fundo, mantém em cima da mesa a possibilidade de apurar uma terceira surfista, uma vez que Portugal ainda pode vencer o torneio por equipas, tendo Hopkins em ação no quadro principal e já apurada para as meias-finais.