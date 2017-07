Portugal sexto em K4 500 metros masculino nos Europeus de canoagem

Lusa 15 Jul, 2017, 10:55 | Outras Modalidades

Com Varela a substituir Fernando Pimenta, a seleção lusa terminou a prova em 1.19,872 minutos, gastando mais 1,316 segundos do que a formação húngara, formada por Bence Nádas, Péter Molnar, Sándor Totka e Milán Mozgi, que revalidaram o título continental.



A embarcação da Eslováquia terminou no segundo lugar, a 0,084 segundos dos vencedores, enquanto a Bielorrússia assegurou o último lugar do pódio, a 0,556 dos húngaros.