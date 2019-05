Portugal sofre nova derrota e fica fora dos World Beach Games

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 22:23 | Outras Modalidades

A equipa das ‘quinas’ adiantou-se no marcador graças a um tento de Belchior, mas tal não obstou a que a Ucrânia chegasse ao final do primeiro período em vantagem.



No segundo período, não houve golos a registar, mas, no terceiro, a Ucrânia marcou primeiro, Elínton Andrade ainda reduziu, mas a seleção de Leste voltou a marcar por mais duas vezes antes de Bê Martins estabelecer o 5-3 final.



Recorde-se que Portugal tinha perdido nos quartos de final diante da Suíça, por 5-4.



No domingo, defrontará a França, num jogo em que tentará alcançar o sétimo posto.