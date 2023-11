Portugal soma segunda vitória na qualificação para Eurobasket feminino

Depois do triunfo em Matosinhos sobre a Macedónia do Norte (65-52) Portugal, que procura a primeira presença na fase final de um Europeu, somou a segunda vitória, num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 30-29.

Portugal isolou-se provisoriamente no comando do Grupo G, com quatro pontos, mais dois do que a Ucrânia e a Sérvia, que hoje joga com a Macedónia do Norte, que tem um ponto, sendo que o primeiro classificado de cada grupo e os quatro melhores segundos se apuram para a fase final do Europeu.