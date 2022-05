Portugal soma terceira derrota com a França no voleibol feminino

As gaulesas, sétimas na última Golden League, impuseram-se na Salle Colette Besson com os parciais de 25-17, 25-23 e 25-13, repetindo o triunfo dos dois primeiros confrontos.



Hugo Silva, selecionador de Portugal, fez questão de rodar todas as jogadoras, antes do regresso ao estágio que decorrerá em Santo Tirso.



A francesa Lucille Gicquel, com 14 pontos, voltou a ser a melhor pontuadora, enquanto Margarida Maia, com nove pontos, foi a portuguesa mais concretizadora.



"Foram três jogos muito importantes para nós pois permitiram dar o ritmo necessário à equipa e tomar decisões importantes relativamente às atletas que se apresentam mais capazes de enfrentar os desafios que aí vêm. Todas tiveram as oportunidades para se mostrar -- como aconteceu neste último jogo --, o que deu para sentir o que é jogar ao mais alto nível", disse no final Hugo Silva.



Na European Silver League de femininos, a seleção nacional vai enfrentar Estónia, Suécia, Eslovénia e Luxemburgo, entre 25 de maio e 26 de junho.



Como a presente edição da Silver League apresenta apenas uma série, os dois primeiros classificados apuram-se para a final, agendada para o dia 02 de julho.



"Agora, vamos continuar o caminho que definimos e acreditar nas qualidades que temos e que foram evidentes neste torneio com a França", prosseguiu o selecionador, que se estreia ao comando das mulheres, após vários anos com a seleção masculina.